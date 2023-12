L'assassino di Prigozhin fu autorizzato da Patrushev, l'ombra di Putin

L'attentato al capo della Wagner fu ordinato da Patrushev

Secondo un report del Wall Street Journal, Patrushev, figura chiave nel Consiglio di Sicurezza russo e stretto collaboratore di Putin, avrebbe orchestrato l'uccisione di Prigozhin, leader della compagnia militare privata Wagner. L'operazione sarebbe stata pianificata per due mesi.

Dopo l'ammutinamento fallito di Wagner, l'idea di eliminare Evgenij Prigozhin, leader dei ribelli, prendeva sempre più piede. Il Wall Street Journal, citando fonti dell'intelligence occidentale e un ex agente russo, sostiene che Patrushev ha guidato il piano per eliminare Prigozhin, il quale era già stato avvertito da Patrushev nel 2022. L'incidente mortale ha coinvolto un aereo privato che trasportava Prigozhin e altri 10 individui, che è esploso il 23 agosto. Il report sottolinea la stretta relazione tra Putin e Patrushev, sottolineando che, dopo un decennio a capo del Servizio federale di sicurezza, Patrushev è stato promosso da Putin come segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo nel 2008. Inoltre la testata afferma che il ruolo di Patrushev nei servizi di sicurezza per oltre due decenni lo ha reso una delle figure più influenti in Russia.