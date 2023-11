Guerra, l'esercito israeliano dentro Gaza. Scontro tra Netanyahu e militari

Guerra Israele-Hamas

Benyamin Netanyahu ha dichiarato: "Siamo al culmine della campagna, abbiamo già raggiunto successi impressionanti." Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha riferito che il bilancio delle vittime ha superato i 9.000 morti, con 27 persone uccise in un raid vicino a una scuola dell'ONU e altri 15 morti in un raid su un campo profughi nella Striscia. Hamas ha affermato che nel campo profughi di Jabalia sono stati uccisi 195 palestinesi.

Blinken farà pressione su Israele per pause nella guerra

Il segretario di Stato Antony Blinken farà pressione sul governo israeliano affinché accordi delle brevi pause nelle operazioni militari a Gaza per consentire il rilascio in sicurezza degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari. Lo riporta il New York Times citando fonti dell'amministrazione, secondo le quali Blinken premerà per più pause umanitarie durante la sua visita in Israele. La richiesta di pause, precisano fonti della Casa Bianca, è diversa da un cessate il fuoco, che si ritiene andrebbe a beneficio di Hamas.

Netanyahu non ha approvato la benzina per ospedali di Gaza

L'ufficio di Benyamin Netanyahu ha precisato di non aver approvato il trasferimento di carburante agli ospedali di Gaza se questo dovesse finire, come annunciato invece dal capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi. Secondo stime Usa, Hamas trattiene circa il 40% dei 500.000 litri di benzina che sono a Gaza.

Israele: 'Siamo dentro Gaza City, è circondata'. Netanyahu: 'Non ci fermeremo'

"Le nostre forze sono nel cuore del nord della Striscia, dentro Gaza city, circondandola e approfondendo l'operazione". Lo ha detto il capo di Stato maggiore Herzi Halevi.

"Siamo al culmine della campagna, abbiamo già raggiunto successi impressionanti, siamo già oltre gli ingressi di Gaza City e andiamo avanti". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando ai soldati. "Abbiamo anche perdite dolorose ma come mi ha detto uno dei combattenti 'niente ci fermerà'. Faccio appello alle persone non coinvolte ad uscire e andare a sud, perchè noi non ci fermeremo dall'eliminare i terroristi di Hamas".

Bimba italiana e la madre palestinese lasciano Gaza

Dopo il primo gruppo di italiani che ha lasciato ieri la Striscia di Gaza, oggi una bambina italiana di sei anni, Minerva, e la mamma palestinese, Bayan Alnayyar, hanno attraversato il valico di Rafah.

Sono in buone condizioni ed ora si trovano in Egitto, assistite dal personale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo per il successivo rientro in Italia. Lo rende noto la Farnesina con una nota. "Sono particolarmente felice per l'esito positivo della vicenda di questa bambina, che proprio domani compirà sei anni, e della sua mamma." ha commentato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. "Ancora una buona notizia", ha confermato su X Tajani.