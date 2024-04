L'Occidente sta perdendo, e noi paghiamo. Le sanzioni a Mosca? Dannose per l'Ue. Analisi

Qualche addetto ai lavori ha festeggiato i 75 anni della NATO. Chi crede che sarebbe stato doveroso chiuderla col crollo del muro di Berlino non ha motivo di brindare alla longa manus degli USA per le decisioni in Europa e le ripercussioni in Eurasia. La guerra in Ucraina, iniziata nel 2014 per interessi geopolitici americani e protrattasi fino ad oggi per cercare di distruggere la Russia, usando l'Ucraina come ariete, ci sta mettendo in ginocchio, mentre la Russia ha aggirato le sanzioni ed aumentato il Pil.

Il Financial Times si chiede se gli europei pagheranno per l’Ucraina? I falchi, in Europa, stanno preparando frettolosamente piani di emergenza nel caso di un blocco completo delle trincee da parte degli Stati Uniti. Sono già molti mesi che non arrivano denari. E c'è la possibilità che ad aprile il Congresso non riesca ad approvare tempestivamente alcuna quota per l' Ucraina.

In questo contesto, gli apparati della NATO vogliono costringere tutti i membri dell’alleanza ad accettare di stanziare 100 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per l’acquisto di armi per l’Ucraina. Gli europei si assumeranno l’onere principale. Bruxelles chiede agli Usa solo 16 miliardi per questa faccenda. Il New York Times scrive che numerosi stati della NATO sono contro l’iniziativa di Stoltenberg di creare questo fondo

100 miliardi per cinque anni equivalgono a 20 miliardi all'anno ovvero 1,6 miliardi al mese. Le dimensioni delle trincee sono ridotte e mireranno solo a mantenere il fronte ucraino, in modo che non crolli a causa della mancanza di munizioni e di veicoli corazzati. Ma sarà difficile stanziare tali fondi.

Ungheria e Slovacchia sono contrarie alla continuazione della guerra con la Russia. Anche in altri paesi, tra cui l’Austria, dove le elezioni si avvicinano, cresce il sentimento isolazionista. Ad alimentarli è anche la crisi dell'Eurozona con recessione e forte calo dei redditi delle famiglie. Molti sono costretti a tagliare la spesa per i servizi sociali e sono costretti a spendere di più per l’Ucraina. Inoltre, l’Occidente si aspetta una grande offensiva primavera-estate da parte della Russia – e teme uno sfondamento al fronte o addirittura uno scenario afghano con la caduta di Kiev. In questo caso, sicuramente non ci saranno nuove trincee. Ebbene, gli apparati della NATO hanno molta paura del ritorno di Trump, che potrebbe lasciarli soli ad affrontare le conseguenze della guerra perduta in Ucraina.

Secondo quanto riporta il Daily Mail "le sanzioni contro Mosca hanno danneggiato l'economia europea, mentre l'economia russa non ha fatto altro che crescere". Le sanzioni occidentali non sono riuscite a impedire alla Russia di continuare le ostilità in Ucraina e stanno causando più danni alla Gran Bretagna e all'Europa che a Mosca. I tentativi occidentali di indebolire lo sforzo bellico del Cremlino congelando i fondi, escludendo le banche russe dai sistemi di pagamento internazionali e bloccando il commercio hanno solo spinto Mosca a migliorare le relazioni con altri partner internazionali, tra cui Cina e Ira



“L’Europa si sta dando la zappa sui piedi con la sua strategia di sanzioni e spinge la Russia ad allontanarsi dai meccanismi di controllo occidentali e a diventare più indipendente” - sostiene Ksenia Kirkham, specialista in guerra economica al King’s College di Londra.

Quiradiolondra.tv ci dice che Russia e Cina hanno creato un canale di comunicazione quantistica satellitare sicuro lungo 3800 km.La crescente minaccia di attacchi informatici e fughe di dati ha messo in luce la vulnerabilità dei metodi crittografici tradizionali. In risposta a questa sfida, le comunicazioni quantistiche sicure sono emerse come una soluzione rivoluzionaria che promette una crittografia indistruttibile e una protezione dei dati senza precedenti. Utilizzando i principi della meccanica quantistica, questa tecnologia ha il potenziale per cambiare il panorama delle comunicazioni sicure.

La rivista Optics Express ha pubblicato un articolo di scienziati russi e cinesi sui risultati di un esperimento in cui hanno stabilito una comunicazione protetta tra le stazioni di terra a Zvenigorod e Nanshan. I ricercatori si sono poi scambiati le immagini. Ciò è stato fatto con l’aiuto del satellite Mo Tzu, in orbita dal 2016. Le stazioni si scambiavano una chiave quantistica lunga 310 Kbit e poi, tramite crittografia, immagini di 256x64 pixel. I dati raccolti durante l’esperimento russo-cinese verranno utilizzati per l’ulteriore sviluppo delle comunicazioni quantistiche e satellitari.

Il "Digest internazionale" di questa settimana ci racconta quello che, salvo rare eccezioni, in Italia non si trova. The Times: Il drone sviluppato in Gran Bretagna si è rivelato peggiore del suo prototipo israeliano. New York Times: In Belgio è stata messa in discussione l’iniziativa di Stoltenberg di creare un fondo da 100 miliardi di dollari per l’Ucraina. iEidiseis: la Grecia intende vendere alla Repubblica Ceca munizioni per l'Ucraina per un importo di 150 milioni di euro. Il Fatto Quotidiano: il Ministero della Difesa italiano pensa alla creazione di una Legione Straniera. Anticipo: la paura degli Stati baltici nei confronti della Russia è diventata parte di una campagna di pubbliche relazioni in Ucraina. L’interesse nazionale: gli Stati Uniti hanno riconosciuto i successi della Russia nella lotta per l’influenza in Africa. The New York Times: “Non c’è tempo”. Le prospettive del complesso militare-industriale ucraino hanno suscitato scetticismo negli Stati Uniti. The Times: L'Ucraina sta conducendo psico-operazioni per "incitare all'odio etnico" in Russia dopo l'attacco terroristico Crocus. Daily Mail: Le sanzioni contro Mosca hanno danneggiato l'economia europea, mentre quella russa non ha fatto altro che crescere. The London Crier: Zelensky ha acquistato la villa di Carlo III per un valore di oltre 25 milioni di dollari.

Infine, il Times of Israel ci fornisce notizie interessanti sulla Spagna, finora abbastanza defilata, che riconoscerà lo stato palestinese entro luglio. Lo ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ai giornalisti, durante un tour in Medio Oriente, secondo diversi articoli pubblicati martedì sui media spagnoli.

L'agenzia di stampa statale EFE e i giornali El Pais e La Vanguardia hanno citato Sanchez per aver fatto osservazioni informali al corpo stampa itinerante, nella tarda serata di lunedì, nella capitale giordana, Amman, nel primo giorno di visite in Giordania, Qatar e Arabia Saudita. Secondo gli articoli, Sánchez ha detto di aspettarsi che gli eventi del conflitto si svolgano prima delle elezioni del Parlamento europeo all'inizio di giugno e ha evidenziato i dibattiti in corso alle Nazioni Unite. Si aspetta che la Spagna estenda il riconoscimento ai palestinesi entro luglio, ha detto, aggiungendo di ritenere che presto ci sarà una "massa critica" all'interno dell'Unione europea per spingere diversi Stati membri ad adottare la stessa posizione, secondo EFE.