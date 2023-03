L'Ue annuncia Net-Zero Industry Act. Digitalizzazione, meno costi per le Pmi

Ue, von der Leyen: "Produrre il 40% di energia pulita entro il 2030"

"Gli elementi centrali del piano industriale Green deal sono la legge sull'industria a zero emissioni e la legge sulle materie prime critiche. La Commissione li propone entrambi questa settimana. Con la legge sull'industria a zero emissioni, fissiamo l'ambizione: entro il 2030, vogliamo essere in grado di produrre almeno il 40% della tecnologia pulita necessaria".

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito in plenaria a Strasburgo. "Stiamo facilitando le autorizzazioni, stiamo creando schemi di aiuti di Stato più semplici, stiamo consentendo agevolazioni fiscali e un uso flessibile dei fondi Ue. In breve, la Net-Zero Industry Act fornisce velocità, semplificazione e finanziamenti", ha spiegato.

Ue: von der Leyen, rendere Green deal meno costoso per aziende

"Le nostre priorità politiche - il Green Deal europeo, la digitalizzazione e la resilienza geopolitica - rimangono invariate" perché "si sono rivelate le priorità giuste, ma vogliamo renderle meno costose da attuare, soprattutto per le nostre piccole e medie imprese", dichiara la von der Leyen.

"Nell'introduzione delle energie rinnovabili, abbiamo mostrato lo slancio che possiamo creare attraverso una legislazione mirata per procedure di autorizzazione più rapide e flessibili", ha aggiunto.

"In futuro, questa dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. Il mercato unico europeo è forte. Dobbiamo fare del nostro meglio per preservarne e consolidarne la forza. In futuro saremo guidati da una serie di indicatori chiave di prestazione, che ci diranno se l'economia europea sta davvero diventando più competitiva", ha concluso von der Leyen.