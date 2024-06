La Mecca, il caldo fa strage di pellegrini. Sanzioni alle agenzie di viaggio. Che cosa è successo

Il caldo fa strage di pellegrini: sono almeno 1.301 le persone che sono morte durante l'Hajj, uno dei cinque pilastri dell'Islam. Tutti i musulmani devono completarlo almeno una volta prima di lasciare la vita terrena. Le autorità dell'Arabia Saudita hanno spiegato che a perdere la vita sono stati per lo più pellegrini non autorizzati che hanno camminato per lunghe distanze in un caldo intenso. Lo rende noto la Spa, l'agenzia di stampa saudita, ricordando che il pellegrinaggio di quest'anno si è svolto durante un'ondata di caldo, con temperature che a volte superavano i 50°C.

Più di tre quarti delle persone decedute non avevano il permesso ufficiale per recarsi sul posto e camminavano sotto la luce diretta del sole senza un riparo adeguato, ha aggiunto la Spa. Alcuni di coloro che sono morti erano anziani o malati cronici, ha aggiunto l'agenzia. Il ministro della Sanità Fahd Al-Jalajel ha affermato che sono stati compiuti sforzi per aumentare la consapevolezza sui pericoli dello stress da caldo e su come i pellegrini potrebbero mitigarlo. Le strutture sanitarie hanno curato quasi mezzo milione di pellegrini, tra cui più di 140mila che non avevano il permesso, ha detto il ministro, aggiungendo che alcuni erano ancora in ospedale per colpi di calore.

L'Arabia Saudita è stata criticata per non aver fatto di più per rendere l'Hajj più sicuro, soprattutto per i pellegrini non registrati che non hanno accesso a strutture come tende con aria condizionata e trasporto ufficiale dell'Hajj. Secondo il centro meteorologico nazionale dell'Arabia Saudita, le temperature alla Mecca sono salite fino a 51,8°C. L'Indonesia ha affermato che più di 200 suoi cittadini hanno perso la vita, mentre l'India ha registrato un bilancio delle vittime di 98 persone.

Anche Pakistan, Malesia, Giordania, Iran, Senegal, Sudan e la regione autonoma del Kurdistan iracheno hanno confermato le morti. Hajj è il pellegrinaggio annuale compiuto dai musulmani alla città santa della Mecca. Tutti i musulmani che sono finanziariamente e fisicamente abili devono completare il pellegrinaggio almeno una volta nella vita. Quest'anno hanno preso parte all'Hajj circa 1,8 milioni di persone, ha detto l'Arabia Saudita.

Nel frattempo l’Egitto ha messo sotto accusa le agenzie di viaggio. “Il primo ministro ha ordinato la revoca delle licenze di queste compagnie, il deferimento dei loro dirigenti al pubblico ministero e l’imposizione di una multa a beneficio delle famiglie dei pellegrini morti a causa loro”, ha dichiarato il gabinetto egiziano in un comunicato. Il governo egiziano ha dichiarato che l’aumento dei decessi di pellegrini egiziani non registrati è dovuto ad alcune compagnie che “hanno organizzato i programmi di hajj utilizzando un visto di visita personale, che impedisce ai titolari di entrare alla Mecca” attraverso i canali ufficiali.