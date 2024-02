La moglie di Navalny al Parlamento Ue: "Putin è un maledetto mafioso"

Ucraina: Navalnaya, nulla sta funzionando contro Putin

"Sabato scorso sono trascorsi due anni da quando Putin ha iniziato una guerra su vasta scala contro l'Ucraina. Una guerra brutale e subdola. Il mondo intero e' corso in aiuto dell'Ucraina. Ma sono passati due anni, c'e' molta stanchezza, molto sangue, molta delusione, e Putin non e' andato da nessuna parte. Tutto e' gia' stato utilizzato: armi, denaro, sanzioni. Niente funziona. E il peggio e' successo: tutti si sono abituati alla guerra. Qua e la' la gente cominciava a dire: 'Beh, con lui bisognera' comunque mettersi d'accordo...'". Lo ha dichiarato Yulia Navalnaya nel suo discorso in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.

Putin non e' un politico, e' un maledetto mafioso

"Non potete sconfiggerlo pensando che sia un uomo di principi che ha una morale e delle regole. Non e' cosi', e Alexei lo ha capito molto tempo fa. Non avete a che fare con un politico ma con un maledetto mafioso. Putin e' il leader di una gruppo criminale organizzata. Tra loro ci sono avvelenatori e assassini, ma sono tutti solo burattini. La cosa piu' importante sono le persone vicine a Putin, i suoi amici, collaboratori e custodi del denaro della mafia". Lo ha dichiarato Yulia Navalnaya nel suo discorso in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. "Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale. E l'innovazione politica qui sta nell'applicare i metodi di lotta alla criminalita' organizzata, non alla competizione politica. Non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie. Non dichiarazioni di preoccupazione, ma una ricerca di mafiosi nei vostri Paesi, di avvocati e finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi", ha aggiunto.

Navalnaya a Pe:per sconfiggere Putin smettete di essere noiosi

"Se vuoi davvero sconfiggere Putin, devi diventare un innovatore. E devi smetterla di essere noioso". Lo ha dichiarato Yulia Navalnaya nel suo discorso in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. "Non si puo' danneggiare Putin con un'altra risoluzione o con un'altra serie di sanzioni che non siano diverse dalle precedenti. Non puoi sconfiggerlo pensando che sia un uomo di principi che ha una morale e delle regole", ha aggiunto.

Navalny: seduta Pe si chiude con standing ovation per Navalnaya

La seduta della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo si e' chiusa con una lunga standing ovation per Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, intervenuta con un discorso all'emiciclo.