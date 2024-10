La morte di Sinwar non placa Israele, Tel Aviv l'ha giurato: andrà a fondo contro tutti i suoi nemici

La morte di Sinwar non placa Israele

Il corrispondente di Fox News, Louis Casiano riporta un interessante articolo, che denota quanto poca sia la differenza di vedute tra Democratici e Repubblicani negli USA, quando si tratta di Israele e quale sia la sua determinazione nel continuare una guerra ad oltranza contro tutti i suoi storici nemici, dalla Palestina al Libano, dall' Iran alla Siria, all'Iraq, con evidenti implicazioni per tutto il mondo arabo, oltre a Cina, Russia e Corea del Nord.



Il presidente Biden e i legislatori del Congresso hanno elogiato Israele dopo aver appreso la notizia che la mente dietro gli attacchi del 7 ottobre 2023 allo stato ebraico era stata uccisa.



Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato dalle forze israeliane ed è stato trovato tra le macerie nella Striscia di Gaza, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio televisivo. Hamas non ha ancora ufficialmente confermato il decesso.



"Sono qui oggi per informarvi che Yahya Sinwar è stato eliminato", ha affermato. "Vi ha detto che era un leone, ma in realtà si nascondeva in una tana buia ed è stato ucciso quando è fuggito in preda al panico dai nostri soldati". Biden si è congratulato con Israele per l'omicidio, dicendo che è stato "un bel giorno per Israele, per gli Stati Uniti e per il mondo".



"Israele aveva tutto il diritto di eliminare la leadership e la struttura militare di Hamas. Hamas non è più in grado di portare a termine un altro 7 ottobre", ha detto in una dichiarazione.



La vicepresidente Kamala Harris ha detto: "giustizia è stata fatta".



"E gli Stati Uniti, Israele e il mondo intero stanno meglio di conseguenza, Sinwar è stato responsabile dell'uccisione di migliaia di persone innocenti, tra cui le vittime del 7 ottobre e gli ostaggi uccisi a Gaza", ha aggiunto. "Aveva sangue americano sulle mani".



Molti legislatori hanno reagito positivamente alla notizia della scomparsa di Sinwar. Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, D-N.Y., ha ripetuto le parole di Kamala Harris, dicendo che Sinwar aveva il sangue di numerosi israeliani e abitanti di Gaza sulle mani.

"Lasciate che la sua morte sia un messaggio per tutti coloro che cercano di terrorizzare Israele e il popolo ebraico", ha detto Schumer. "Sinwar con le sue convinzioni e azioni ha causato così tanto dolore al popolo israeliano e palestinese; e prego che la sua eliminazione dalla scena spiani la strada per riportare a casa urgentemente e immediatamente tutti gli ostaggi, compresi i sette americani".



Il leader della minoranza della Camera Hakeem Jefferies, D-N.Y., ha affermato: "Israele, il Medio Oriente e il mondo libero sono un posto più sicuro con la morte di Yahya Sinwar. Il terrore non vincerà mai".



Il senatore Roger Wicker, del Mississippi, il repubblicano di più alto rango nella Commissione per i servizi armati del Senato, ha affermato che la morte di Sinwar dovrebbe essere un avvertimento per l'Iran e i suoi delegati nella regione.

"Israele ha decapitato i vertici di Hezbollah e Hamas. Il mondo è un posto più sicuro perché Israele ha dimostrato come dovrebbe essere un'azione forte contro il terrorismo globale", ha affermato. "Ogni volta che l'amministrazione Biden-Harris tenta di porre condizioni all'autodifesa di Israele, sta indebolendo le risposte israeliane e americane al terrorismo". Si tratta di un'affermazione estremamente forte, perché significa, implicitamente, che Israele deve essere lasciato fare tutto ciò che vuole, magari anche il bombardamento dei caschi blu ONU, se lo ritiene necessario per "difendersi". Appare la richiesta di una sorta di "amnistia internazionale", che non ha precedenti al mondo.



"L'unico modo in cui questa guerra finirà è con la vittoria di Israele e la sconfitta dei terroristi delegati dell'Iran. La rimozione da parte di Israele dell'architetto di questa guerra rappresenta un altro passo fondamentale verso l'eliminazione di queste minacce", ha aggiunto.



Il senatore Lindsey Graham, R-S.C., ha affermato che Israele ha inferto un "duro colpo" ad Hamas e all'Iran.



"La vendetta definitiva contro l'Iran e i suoi terroristi delegati è sostituire terrorismo e odio con sicurezza, pace e prosperità sostenibili per la regione", ha affermato.



LA CACCIA DI ISRAELE AL LEADER DEL TERRORISMO DI HAMAS YAHYA SINWAR: "UN MORTO CHE CAMMINA"



Il senatore Jim Risch, repubblicano dell'Idaho, ha affermato: "I terroristi non hanno posto in questo mondo e meritano di essere eliminati".



"La regione non può andare avanti senza l'eliminazione di Hamas come entità militare", ha aggiunto. "Non è facile, ma gli israeliani lo stanno facendo; non si può negare. Gli Stati Uniti e i nostri alleati dovrebbero fare di più per aiutare gli israeliani a continuare a tagliare la testa del serpente e certamente smettere di cercare di ostacolarli. Il successo di Israele sarà una vittoria per il mondo libero".

Il senatore Mark R. Warner, democratico della Virginia, presidente del Comitato speciale del Senato per l'intelligence, ha affermato che giustizia è stata fatta, ma "non dimentichiamo che la rete terroristica da lui guidata tiene ancora decine di persone in ostaggio a Gaza e dobbiamo continuare a premere per il loro ritorno in sicurezza".

Incontro tra militari e funzionari dell'intelligence dell'IDF:

Herzi Halevi, capo dello staff generale dell'IDF e Ronen Bar, leader dello Shin Bet hanno condotto una valutazione della situazione giovedì 17 ottobre. Israele ha giurato (fonte: IDF)