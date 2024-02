"La Russia vuole usare un'arma nucleare nello spazio". Rivelazione degli Usa

Usa, un dossier dell'intelligence svela i piani di Putin per colpire dallo Spazio

Gli Stati Uniti lanciano un nuovo allarme mondiale, un rapporto dell'intelligence parla apertamente di "seria minaccia". La Russia avrebbe in programma di costruire un'arma nucleare da usare nello spazio. Lo riferiscono alcuni media americani e britannici, tra cui Abc News e The Spectator, dopo che in giornata il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan aveva annunciato di aver convocato un incontro per oggi a Washington. Il tavolo coinvolgerà la cosiddetta Gang of Eight, ossia gli otto leader del Congresso americano che sono informati su questioni di intelligence classificate.

La convocazione di questo incontro era stata rivelata in realtà poche ore prima dal deputato repubblicano Mike Turner, che su X ha scritto: "Chiederò che il presidente Biden declassifichi tutte le informazioni riguardanti questa minaccia in modo che il Congresso, l’amministrazione e tutti i nostri alleati possano discutere apertamente delle azioni necessarie per rispondere a questa minaccia". Le fonti parlamentari consultate dall’emittente americana hanno descritto la minaccia come "molto preoccupante", ma hanno precisato che "non è motivo di panico". Anche Mike Johnson, speaker della Camera, ha cercato di smorzare le preoccupazioni: "Le mani sono ferme al volante. Ci stiamo lavorando e non c’è bisogno di allarmarsi".