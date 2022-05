Lavrov: "Hitler per me era ebreo come Zelensky. Italia? Ha superato il limite"

Guerra Russia Ucraina, Lavrov: "Rischio serio di un conflitto nucleare"

La guerra in Ucraina continua senza sosta ormai da 70 giorni. Nessuna tregua, i russi continuano a bombardare soprattutto a Sud-Est. Nella tarda serata di ieri sono ripresi gli attacchi all'acciaieria di Mariupol e proseguono le offensive in Donbass. Putin fa sapere attraverso Lavrov che non intende accelerare le operazioni militari per far terminare il conflitto per il 9 maggio, il giorno della vittoria contro il nazismo che in Russia coincide con una grande festa. "Zelensky ebreo? Lo era anche Hitler, secondo me. I maggiori antisemiti - spiega il ministro degli Esteri russo Lavrov a Zona Bianca su Rete 4 - sono proprio gli ebrei. Kiev sta sabotando i negoziati con la Russia, come per otto anni ha sabotato gli accordi di Minsk".

Lavrov si è poi soffermato sulla questione della fornitura di gas. "Miliardi di euro dei pagamenti per le forniture di gas russo sono stati presi e rubati" dall'Europa perché "secondo le vostre regole, Gazprom ha dovuto conservarli nelle banche occidentali e in seguito alle sanzioni questi soldi ora non sono più accessibili. Ora volete continuate a commerciare come avete sempre fatto, ma ci proponete di pagarci tenendo i soldi nelle vostre banche? Perché non ne parla nessuno?", ha aggiunto. "Per questo", ha spiegato Lavrov, "abbiamo proposto che le forniture di gas siano considerate pagate non quando arrivano gli euro o i dollari ma quando questi vengono convertiti in rubli che non possono essere rubati. Per gli acquirenti non cambia nulla, pagheranno come prima, euro e dollari, le somme indicate nei contratti".

"Alcune dichiarazioni di politici e media italiani - prosegue Lavrov - sono andate oltre le buone norme diplomatiche e giornalistiche". "L'Italia è in prima fila tra coloro che adottano e promuovono le sanzioni anti-russe. Per noi è stata una sorpresa, ma ormai ci siamo abituati", ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca tenendo poi a sottolineare però che "non ha nulla contro il popolo italiano", che considera "amico". La Russia ha bisogno di armi ipersoniche per impedire ad altri Paesi di considerare la possibilità di lanciare per primi un attacco. Il rischio di una guerra nucleare non va sottovalutato".

