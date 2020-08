Libano: premier Diab annuncia in tv le dimissioni del governo

Libano: premier Diab annuncia le dimissioni del governo

Il primo ministro libanese, Hassan Diab, parlando alla nazione in diretta tv, dopo una riunione di gabinetto, ha annunciato ufficialmente le dimissioni del governo, assicurando di voler "combattere col popolo" contro la corruzione che ha causato la tragedia del porto di Beiru

"Vogliamo lottare contro la corruzione e perche' in questo Paese prevalga lo Stato di diritto", ha detto Diab, "il nostro obiettivo e' metterci al fianco del popolo per combattere insieme e assicurare che ci posa essere una risposta nazionale" a quanto accaduto. "Annuncio quindi le dimissioni di questo governo, che Dio protegga il Libano", ha concluso il premier dopo aver dato la colpa della "terribile tragedia" delle esplosioni a Beirut alla "corruzione" endemica el Paese e che "non sappiamo quante altre tragedie ha causato e che magari sono state nascoste".