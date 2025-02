Lisbona, funerali Karim Aga Khan: cerimonia religiosa con rito privato. Chi c'era

Lisbona, funerali di Karim Aga Khan: cerimonia religiosa con rito privato

All’Ismaili Center di Lisbona i funerali di Karim Aga Khan 4°, morto lunedì nella capitale portoghese a 89 anni. Una cerimonia strettamente religiosa, trasmessa in diretta dal canale Ismaili Tv, per i 15 milioni di fedeli della comunità ismalilita.

Il principe designato in prima fila

In prima fila la famiglia, il principe Rahim designato come nuovo Imam col titolo di Aga Khan 5°, la primogenita, la principessa Zahra, molto attiva nelle attività in Costa Smeralda, Husayn, Ali, il fratello di Karim Amyn e i nipoti.

Il feretro di Karim Aga Khan IV, coperto da un telo bianco, è stato portato in spalla. Poi, in una ampia sala, le preghiere e gli omaggi silenziosi.

Juan Carlos e Justin Trudeau, primo ministro del Canada

Tra i pochi invitati, al rito Juan Carlos, re di Spagna fino all’anno della sua abdicazione, nel 2014, e anche Justin Trudeau, primo ministro del Canada. Presenti i rappresentanti mondiali della comunità ismailita, di cui Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda, era a capo in quanto 49esimo imam e discendente diretto di Maometto. Karim Aga Khan, morto il 4 febbraio a 88 anni a Lisbona, sarà sepolto domenica ad Assuan, in Egitto, nel mausoleo dove riposa il nonno Mahommed Shah, terzo Aga Khan.