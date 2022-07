Londra, duello tra il maharajah Sunak e lady Nato Liz Truss per il dopo Boris

La sfida per il post Boris: l'"indiano" Sunak contro lady Nato Liz Truss

Il prossimo inquilino di Downing Street sarà scelto dai militanti conservatori fra due esponenti di spicco del governo di Boris Johnson, dimissionario lo scorso 7 luglio. Sono l'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, e l'ex capa della diplomazia Liz Truss. Al termine del quinto voto dei deputati del partito conservatore, sono questi i due candidati rimasti in lizza. Il risultato del voto per corrispondenza dei 200 mila iscritti Tory al partito sarà noto entro il 5 settembre, ovvero fra 7 settimane esatte.

Ieri Sunak ha ottenuto 137 voti, Truss 113, mentre la responsabile del governo Johnson per il commercio estero, Penny Mordaunt, è stata eliminata dalla partita dopo aver ottenuto 105 voti. Dopo l'annuncio, entrambi i candidati hanno rivendicato di poter battere l'opposizione laburista alle prossime elezioni in programma per il 2024, nonostante i sondaggi, dopo la serie di scandali che ha costretto Johnson alle dimissioni, diano i laburisti favoriti.

Sunak: "Sarò l'erede della Thatcher". Ma la Truss sembra favorita

Rishi Sunak si definisce l'erede di Margareth Thatcher. In un articolo pubblicato sul quotidiano "The Telegraph", riporta Agenzia Nova, Sunak ha scritto che il "Thatcherismo" è uno dei suoi valori di riferimento. "Credo nel duro lavoro, nella famiglia e nell'integrità. Sono un Thatcheriano, sto competendo come un Thatcherista e governerò come Thatcherista", ha scritto l'ex cancelliere. Ma sempre per il Teegraph ora la favorita sarebbe proprio Liz Truss.

I conservatori sono al potere da ormai 12 anni; ieri Johnson ha fatto il suo ultimo intervento da primo ministro in Parlamento raccomandandosi di "restare vicini agli americani, sostenere gli ucraini, lottare per libertà e democrazia ovunque, abbassare le tasse e togliere regole dove potete per fare di questo Paese il miglior luogo dove vivere e investire". Lunedi' prossimo è stato organizzato un primo dibattito fra i due "finalisti" per la successione a Johnson, in diretta sulla Bbc da Stoke-on-Trent, nell'Inghilterra profonda.