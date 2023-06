Londra, William passa in rassegna le truppe: soldati svengono per il caldo

Londra, guardie reali svengono per il caldo durante la parata

Il caldo torrido a Londra ha causato un colpo di calore ad almeno tre soldati, durante le prove della parata militare di Trooping the Colour, prevista per il prossimo fine settimana. È successo in una giornata in cui le temperature hanno superato i 30° C nel Regno Unito, per la prima volta quest'anno, e alcuni dei militari indossavano, sopra la pesante divisa, anche il caratteristico colbacco di pelliccia nero. C'erano 1.400 soldati e 200 cavalli che sfilavano, facendo complesse coreografie al ritmo delle marce militari, durante l'ispezione del principe William; ma tre soldati hanno perso i sensi tanto che lo stesso erede al trono, elogiando tutti per lo sforzo, ha ammesso su Twitter che le condizioni erano "difficili". Uno ha pure cercato di suonare la tromba mentre era a terra, semi-esanime; ma poi sono accorsi i colleghi con la barella e lo hanno accompagnato via.