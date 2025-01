Los Angeles in fiamme, 24 morti. La lotta contro il vento e la misteriosa polvere rosa

Los Angeles in fiamme, il vento non si ferma e aumenta il numero dei morti

Non c'è tregua a Los Angeles, gli incendi che stanno devastando la città della California continuano a carbonizzare tutto quello che incontrano sulla loro strada, complici i fortissimi venti che non smettono di soffiare, complicando ulteriormente una situazione già drammatica. La questione è diventata anche politica, questa tragedia è il tema caldo del burrascoso passaggio di consegne tra Biden e Trump. "Oggi ho convocato la vicepresidente Kamala Harris e funzionari chiave del mio team per un briefing virtuale sugli sforzi dell'amministrazione per sopprimere gli incendi in tutta Los Angeles. Continueremo a sostenere la risposta statale e locale con risorse federali, per tutto il tempo necessario". A scriverlo su X è il presidente americano Joe Biden.

Dall'altra parte c'è Trump che sostiene che questo disastro sia "responsabilità dei democratici". Sale intanto a 24 il numero delle vittime degli incendi a Los Angeles. Lo ha confermato il medico legale della contea della città della California, che ha pubblicato un elenco delle persone decedute senza fornire ulteriori dettagli. Otto delle persone morte sono state trovate nella zona di Palisades Fire e 16 nella zona di Eaton Fire, si rileva nel documento. I pompieri hanno scaricato tonnellate di ritardanti (che hanno colorato di rosa le macerie carbonizzate, una visione irreale da aggiungere alle tante di questi giorni) e acqua sui fuochi, finalmente liberi dai droni amatoriali mandati follemente a girare video per TikTok e YouTube (il vicedirettore del Fbi, furibondo, ha diffuso un video nel quale ha confermato che i responsabili andranno in carcere) e che almeno in un caso hanno avuto una collisione in volo con i soccorritori e ne hanno rischiate altre.

Al dramma si aggiunge anche l’allarme legato ai saccheggi. Così squadre di agenti federali e locali, sotto copertura – come riferito dalla Cnn – stanno pattugliando le aree della contea di Los Angeles. Il personale di polizia che indossa abiti civili ed è alla guida di vetture non contrassegnate sta monitorando la presenza di potenziali "sciacalli" nei pressi delle aree evacuate.