Macedonia del Nord, Zaev riceve l'incarico di formare il nuovo governo

Il presidente della Nord Macedonia Stevo Pendarovski ha dato a Zoran Zaev, segretario dell'Unione socialdemocratica, un nuovo incarico per formare il governo. Alle elezioni dello scorso 15 luglio, l'Unione socialdemocratica (Sdms) ha vinto la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento (46 su un totale di 120) ma i negoziati con l'Unione democratica per l'integrazione (Dui) che rappresenta la minoranza albanese e ha vinto 15 seggi, per estendere la maggioranza portati avanti fino a ora non hanno avuto risultati.

Sdsm e Dui sono già stati partner nella precedente coalizione in sostegno del governo di Zaev che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso gennaio dopo che l'Unione europea non aveva avviato i negoziati per il pieno accesso di Skopje, lasciando il posto a un governo tecnico per preparare le elezioni. "Sono in corso negoziati per formare una maggioranza parlamentare stabile e un governo in grado di durare per tutti i quattro anni della legislatura", ha dichiarato la segreteria dell'Sdms che ha sconfitto i nazionalisti del Vmro di solo due seggi. Il leader del Vmro, Hristijan Mickovski, sta cercando anche lui di formare una maggioranza solida.