Macron non convince i francesi: per il 63% “non dice la verità”

Il Presidente francese non convince la maggioranza della popolazione (54%), secondo un sondaggio Odoxa-Dentsu Consulting pubblicato su Le Figaro dopo il discorso che Emmanuel Macron ha tenuto il 14 luglio.

Se l'intervista, rilasciata a TF1 e France 2, è stata molto seguita (7 francesi su 10), il capo di stato non è riuscito a "rassicurare" i francesi. Peggio ancora, il 63% di loro pensa che non "dica loro la verità", che avrebbe dovuto essere il suo obiettivo principale. Il nuovo primo ministro, Jean Castex, non ha smesso di ripetere, durante il suo discorso generale all'Assemblea nazionale, di voler riconquistare la fiducia dei francesi.

Durante la sua intervista, Emmanuel Macron ha anche assicurato che avrebbe continuato la linea d’azione fissata nel 2017, promettendo nel contempo un "nuovo percorso". Ma ancora una volta, i francesi (57%) non credono nel "suo cambio di metodo". Tuttavia, emerge un paradosso: i francesi non credono al capo dello stato ma approvano i suoi due annunci principali. Più di 8 francesi su 10 sostengono le iniziative a favore dell'assunzione di giovani e il suo desiderio di imporre la maschera obbligatoria in luoghi chiusi.

Il Presidente aveva inizialmente annunciato che non avrebbe reso obbligatoria questa misura fino al 1 ° agosto; infine Jean Castex aveva chiarito giovedì a Le Parisien che sarà fatto la prossima settimana. Allo stesso tempo, il Ministro della Salute, Olivier Véran, ha annunciato l'uso della mascherina obbligatoria a partire da questo giovedì mattina in sei comuni di Mayenne, dove si è formato un nuovo focolaio di epidemia.