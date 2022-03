Macron: "Potenziare esercito per guerra ad alta intensità e crisi alimentare"

Macron: "Potenziare esercito per guerra ad alta intensità"

La Francia deve potenziare il suo esercito per essere pronta a rispondere ad "una guerra di alta intensita' che puo' tornare sul nostro continente". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, presentando ai Docks di Aubervilliers, alle porte di Parigi, il suo programma elettorale.

"Rischiamo crisi alimentare di 12-18 mesi"

La guerra tra Russia e Ucraina, due dei principali produttori di grano mondiali, potrebbe portare a una crisi alimentare nei prossimi 12-18 mesi. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron nella sua presentazione del programma elettorale. La Francia potra' essere la prima grande nazione a uscire dalla dipendenza da gas e petrolio. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta per presentare il suo programma elettorale. Macron ha confermato l'impiego di costruire sei nuovi reattori nucleari per il 2050 a cui si aggiunge una fase di studio per altri otto. "La potenza solare sara' moltiplicata per dieci" e, sempre per il 2050, la Francia avra' "cinquanta parchi eolici in mare", ha detto il presidente.

