Mar Rosso, l'Italia prende il comando della task force. Decisione degli Usa

Mar Rosso, clamoroso cambio di guardia: ora la task force la dirige l'Italia

Svolta clamorosa per quanto riguarda la missione internazionale sul Mar Rosso per fronteggiare gli attacchi alle navi mercantili compiuti dagli Houthi. La Marina americana ha ceduto il comando della Combined Task Force (CTF) 153 alla Marina Militare italiana durante una cerimonia di cambio di comando presso il quartier generale delle Forze marittime combinate. Lo scrive l'U.S. Central Command su X. Il Capitano della Marina Militare Italiana Roberto Messina ha assunto il comando dal Capitano della Marina statunitense David Coles, che ha comandato il CTF 153 da novembre. Questa è la terza volta che l’Italia assume il comando della task force CMF da quando è stato istituito il partenariato marittimo di 42 nazioni nel 2002.

David Coles: "È un vero onore cedere il comando a un partner marittimo incredibilmente forte come l’Italia. So che la Task Force è in buone mani e non vedo l'ora di celebrare i futuri risultati della CTF 153 sotto la guida del Capitano Messina". Messina ora guida uno staff multinazionale di 35 persone provenienti da 10 paesi, pianificando, coordinando ed eseguendo operazioni di sicurezza marittima. Messina ha affermato che questo lavoro di squadra evidenzia le forti partnership internazionali necessarie per garantire la stabilità marittima regionale.