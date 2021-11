"Maradona seppellito senza il cuore". Rivelazione choc in diretta tv argentina

Argentina, "Maradona seppellito senza il cuore". Il giallo

Diego Armando Maradona è stato seppellito senza il cuore. Questa l'ultima clamorosa rivelazione sulla morte del più grande calciatore del mondo. Il retroscena - si legge sul Messaggero - è stato reso noto in diretta tv in Argentina da un personaggio non certo di secondo piano, si tratta di Nelson Castro, neurologo e giornalista. Aveva fatto scalpore all'inizio di quest'anno con un'intervista a Papa Francesco, realizzata nel 2019 e pubblicata nel libro La salute dei Papi. Quella in cui Bergoglio dichiarava che immaginava la sua morte da Papa a Roma perché non sarebbe tornato più in Argentina.

"Si dovevano fare accertamenti sulle cause della morte". Il cuore di Diego - prosegue il Messaggero - era malato, pesava quasi il doppio (503 grammi anziché 300). E in quel cuore i medici incaricati dell'autopsia, e poi della relazione medica richiesta dai magistrati di San Isidro, avrebbero voluto cercare le risposte a quanto accadde il 25 novembre 2020, l'ultimo giorno di Maradona. Il dottor Castro è ritenuto un professionista affidabile e fino a ieri non si sono registrate smentite da parte di magistrati o medici della commissione alle sue affermazioni sull'espianto.

