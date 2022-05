Mariupol, niente resa. Il vicecapo di Azov: "In corso un'operazione segreta"

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: "Il Donbass è l'inferno. Strage di civili"

La guerra in Ucraina non si ferma e l'esercito di Zelensky non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro nemmeno a Mariupol, la città martire che affaccia sul Mar d'Azov, ormai in mano ai russi. Ma a contrario di quanto si credeva i soldati del battaglione Azov sono ancora, in un numero non precisato, all'interno dell'acciaieria Azovstal. Il vicecomandante e portavoce del Battaglione Azov, Svjatoslav Palamar, soprannominato 'Kalyna', non ha lasciato l'acciaieria di Mariupol con gli altri soldati consegnatisi ai russi. "Oggi è l'85esimo giorno di guerra. Io e il mio comando siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. E' in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò", ha dichiarato Palamar.

Nel suo quotidiano messaggio serale, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dato una terribile valutazione della situazione nel Donbass. "C'è l'inferno, e non è un'esagerazione", ha detto Zelensky come riporta il Guardian. "Il brutale e assolutamente inutile bombardamento di Severodonetsk, con 12 morti e decine di feriti in un solo giorno. I bombardamenti di altre città, gli attacchi aerei e missilistici dell'esercito russo: tutto questo non è solo ostilità bellica", ha detto il leader ucraino.

