"Merkel più solidale, sì al nuovo Mes. Sulla Cina errori e sottovalutazioni"

“Quello ottenuto al Consiglio europeo è un risultato molto positivo”. Non ha dubbi Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd in commissione esteri al Senato, che in un’intervista ad Affaritaliani.it analizza la portata dell’accordo, i nuovi equilibri europei e la postura geopolitica dell’Italia con un occhio di riguardo per la possibile convergenza con la Cina.

Alessandro Alfieri, come giudica l'esito del Consiglio europeo?

È un passo avanti molto importante. Solo fino a un mese fa sarebbe stato impensabile riuscire a istituire un fondo garantito dall’Europa nel suo insieme. La proposta di Italia, Francia e Spagna si è affermata e non possiamo che esserne felici. Confermati i 100 miliardi per la cassa integrazione del fondo Sure, i 200 miliardi di linee di credito per le imprese della Bei e i 240 miliardi della linea pandemica, attivabile senza condizionalità. L’Italia ha la possibilità di ottenere prestiti a tassi bassissimi. Se dovessimo ripagare i 37 miliardi di risorse messe a disposizione risparmieremmo 5 miliardi in 10 anni.

Sì al Mes dunque?

Non è più il Mes con le condizionalità che imporrebbero un memorandum of understanding e l’accordo su un piano di riforme. Questo nuovo Mes è un’altra cosa. Valuterà la politica italiana, io dico solo che serve un approccio pragmatico e non ideologico. Bisogna andare a esaminare lo strumento nella sua concretezza. E a me pare che lo strumento sia molto interessante. C’è poi la vera novità, che è quella del recovery fund garantito dal bilancio Ue, che prevede l’emissione di titoli. Non si chiamano bond per non urtare la suscettibilità dei paesi del nord, ma di fatto il risultato prefissato è stato raggiunto.

Restano però dubbi sui tempi.

Sì, ci sono due nodi da sciogliere. Il primo è la velocità con la quale riusciremo a mettere a disposizione le risorse, che entreranno nel bilancio europeo del 2021. Dovremo anticipare i tempi. La Commissione europea ha detto che agirà sul tema entro la prima metà di maggio. Abbiamo bisogno di accelerare sul bilancio pluriennale europeo in modo tale da essere pronti già a giugno con uno strumento fondamentale per ripartire. Anche perché dopo i 25 miliardi messi in campo dall’Italia col primo provvedimento, e gli ulteriori 55 miliardi che metteremo in campo con il provvedimento di fine aprile, in estate e autunno abbiamo bisogno di risorse fresche.

E il secondo nodo?

È quello sulle modalità. Come vengono dati questi soldi alle aree colpite? Noi abbiamo chiesto insieme a Francia e Spagna sussidi a fondo perduto che non andassero a scaricarsi su un debito come il nostro che è già molto pesante. I paesi del nord sono più sulla linea dei prestiti, ma la presidente della Commissione ha già fatto intravedere la possibilità di un compromesso. Una parte sarà a fondo perduto e una parte no. Questo ci permetterà di avere risorse importanti che non si scaricano sul debito ma che permettono di aiutare le famiglie e le imprese. Serve comunque un lavoro costante del governo e dei diplomatici per far mettere in attuazione questi strumenti nel più breve tempo possibile perché i settori più colpiti ne hanno impellente bisogno. Penso in particolare a turismo, manifatturiero e ristorazione.

Quale portata ha questo accordo sugli equilibri diplomatici all’interno dell’Ue? C’è una nuova unità tra Italia, Francia e Spagna?

Sì, c’è un’unità ritrovata con Francia e Spagna, nostri partner storici sul fronte europeista che si richiama ai principi di solidarietà e di mutualizzazione dei padri fondatori. Questo accordo dimostra che lo spirito europeista c’è e funziona quando si lavora insieme e si creano alleanze. L’Ue ha dimostrato di esserci, la stessa Germania si è accorta che era il momento di dare una mano e ha fatto sì che il fondo partisse. Berlino si è resa conto di dover contribuire maggiormente al bilancio Ue in una fase come questa, perché paesi come Italia e Spagna sono fondamentali per l’Europa e per la sua economia.

In Italia, però, l’opposizione è ancora su posizioni euroscettiche. E i vostri partner di governo del M5s sembrano voler proseguire l’avvicinamento alla Cina. Posizioni sbagliate?

Chi continua a sminuire il ruolo dell’Europa dovrebbe riflettere sul risultato ottenuto al Consiglio. Chi invece prova a guardare altrove, cercando nuovi riferimenti in politica estera non dovrebbe dimenticarsi che i nostri punti cardinali per garantire la stabilità e il progresso sono l’integrazione europea e l’alleanza atlantica. Posizionamento che si basa anche su principi e valori democratici condivisi. Pensare di costruire, all’interno dell’emergenza Covid, nuove prospettive geopolitiche guardando a Cina e Russia è un grave errore. Bisogna stare attenti.