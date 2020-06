Migranti, bimba di 5 mesi trovata morta su una spiaggia in Libia

Il corpo di una bimba di 5 mesi è stato trovato sulla spiaggia di Sorman, in Libia, ancora avvolto dal suo pigiama. La bimba è una delle vittime del naufragio del barcone di migranti avvenuto lo scorso 13 giugno a largo della Libia, a circa 10 chilometri da Zawya, sottolinea Alarm Phone via Twitter, rilanciando la notizia del ritrovamento della piccola data dalla Mezzaluna Rossa, la Croce Rossa nei paesi arabi. Nel naufragio avevano perso la vita 12 persone sulle circa 30 a bordo. La sua foto, comparsa sulle pagine di alhadafnews.com, sta facendo il giro delle pagine dei media, rinnovando la commozione suscitata nel settembre del 2015 dalla morte del curdo Aylan Kurdi, 3 anni di età, il cui corpo privo di vita fu fotografato prima a terra sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, e poi tra le braccia di un rassegnato e impotente soccorritore. Resta ancora oggi senza nome, invece, il migrante adolescente che, annegando nel corso di un attraversamento del Mediterraneo nel 2015, lasciò cadere in fondo al mare la propria pagella, portata con sè dal Mali probabilmente per mostrare, al proprio arrivo a destinazione, il proprio valore. La pagella fu trovata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo.

3 days after the 13 June shipwreck off #Zawiya, the body of a little girl was washed up on the beach of Sorman. We send strength & solidarity to the relatives & condemn these endless killings at the borders of Europe. #BlackLivesMatter also in the #Med. https://t.co/cl9jTajsVC