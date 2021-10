Morto il parlamentare britannico accoltellato, arrestato un uomo

Regno Unito, è morto il parlamentare britannico accoltellato David Amess, arrestato un uomo

Il deputato conservatore David Amess, accoltellato più volte nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea, è morto. Sky News citando fonti della polizia e dell'ufficio del deputato, aveva riportato dell'aggressione nelle scorse ore nell'Essex. La polizia ha reso noto l'arresto dell'aggressore ma al momento rimangono ignoti l'identità dell'uomo e il movente.

Chi era David Amess

Sir David Anthony Andrew Amess, 69 anni, il deputato conservatore britannico accoltellato oggi durante un incontro con gli elettori, siede in parlamento per il partito conservatore da 38 anni, ma non è mai stato ministro. Deciso sostenitore della Brexit, si è impegnato in molte campagne per i diritti degli animali, compresa quella contro la caccia alla volpe. Di fede cattolica, era sposato e padre di cinque figli, fra cui l'attrice Katie Amess. Dal 1983 è stato il deputato del collegio di Basildon, per poi passare nel 1987 a quello di Southwest end. Era contrario all'aborto e al matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Alle indagini anche la polizia antiterrorismo

La polizia antiterrorismo britannica è stata coinvolta nelle indagini sull'accoltellamento del deputato conservatore, si legge sul Guardian, precisando che l'inchiesta continua ad essere condotta dalle forze di polizia dell'Essex. Ufficiali dell'antiterrorismo stanno seguendo il caso da vicino e vengono aggiornati sui dettagli che emergono sull'attacco e il sospetto arrestato, precisa il quotidiano, ricordando che il loro coinvolgimento è prassi in questi casi fino a quando non emerge un movente estraneo a fatti di terrorismo.