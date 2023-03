Mosca: Proiettili all'uranio tragedia che colpirà l'Ue. Zelensky nel Donbass

Guerra, Mosca minaccia l'Europa: "Proiettili all'uranio? Una tragedia vi colpirà"

"Una guerra all'ultimo ucraino può diventare una guerra all'ultimo europeo. La Gran Bretagna ha annunciato che il regime nazista di Kiev sarebbe stato fornito di munizioni all'uranio impoverito (a proposito, Washington ha usato proiettili simili in Jugoslavia e Iraq, il che ha portato alla contaminazione dell'area, nonché a un forte aumento del cancro tra le persone). Questa decisione porta a una tragedia su scala globale, che colpirà principalmente gli stati europei". Una minaccia vera e propria al cuore dell'Ue, quella fatta sul suo canale Telegram dal presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin.

Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha aggiunto che la fornitura da parte della Gran Bretagna all'Ucraina di proiettili all'uranio impoverito "provocherà una ulteriore escalation delle tensioni". Secondo lui Mosca dovrà rispondere sulla base della sua dottrina militare, riporta l'agenzia Tass.

Non solo l'Ue, però: Mosca mette in guardia anche gli Stati Uniti dal "mettere alla prova la pazienza" della Russia continuando i sorvoli di droni sul Mar Nero. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov. Il diplomatico, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha affermato che gli Usa "negano cinicamente" il divieto imposto dalla Russia ai sorvoli un'area del Mar Nero in seguito al conflitto in corso in Ucraina.