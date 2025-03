Lavoro e licenziamenti, il metodo Musk arriva anche in Italia. La mail ai dipendenti di Aviano: "Che cosa hai fatto la scorsa settimana?"

Musk, la mail anche i 768 dipendenti italiani della base Usa di Aviano

Donald Trump ha affidato al suo braccio destro Elon Musk il compito di licenziare i dipendenti federali in esubero e questo sta provocando il caos negli Stati Uniti, anche per il metodo per nulla diplomatico utilizzato per tagliare posti di lavoro. Musk ha mandato una mail a tutti i dipendenti federali: "Cosa hai fatto la scorsa settimana?", preannunciando il licenziamento per chi non avesse risposto dettagliando le sue mansioni. La temuta mail - in base a quanto risulta a Il Messaggero Veneto - sarebbe arrivata anche alla base di Aviano in Friuli Venezia Giulia, e dall’ufficio management del personale è comparsa anche nelle caselle di posta dei dipendenti civili italiani. Creando non poco sconcerto.

Nell’installazione militare americana di Aviano - prosegue Il Messaggero Veneto - lavorano 768 italiani, dei quali 151 nel comparto commerciale che fa capo all’Army and air force exchange service (Aafes), una ventina nel settore scolastico, i restanti nei servizi del 31° Fighter wing. Mentre i dipendenti di Aafes e scuola sono stati invitati a rispondere alla mail, il Trentunesimo ha preferito aspettare. Dalla Base spiegano che sono ancora in corso, infatti, le verifiche sul campo di applicazione della direttiva. In un primo momento il dipartimento della Difesa aveva sospeso la direttiva, arrivata in realtà il 22 febbraio, ma il segretario della difesa Pete Hegseth ha precisato che ora invece è richiesto a tutti i dipendenti civili del suo settore di soddisfare la richiesta.