Musk presente alla telefonata tra Trump e Zelensky: il nuovo asse per il sostegno all’Ucraina con Starlink

Elon Musk alla telefonata tra Trump e Zelensky: confermato il sostegno all’Ucraina con Starlink

Elon Musk, Ceo di Tesla e SpaceX, ha partecipato alla telefonata tra il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la conversazione, durata circa 25 minuti, si è focalizzata sul sostegno americano all’Ucraina in pieno conflitto con la Russia. Trump ha assicurato l’appoggio degli Stati Uniti, senza entrare nel merito dei dettagli, mentre Musk ha confermato che Starlink – la rete satellitare di SpaceX – continuerà a sostenere l’Ucraina fornendo comunicazioni stabili e sicure.

La presenza di Musk alla chiamata è alquanto significativa, un segnale del ruolo centrale che il Ceo potrebbe assumere nella prossima amministrazione Trump, specialmente in merito alle decisioni strategiche legate alla guerra in Ucraina. D'altronde Starlink è stata determinante per mantenere attive le linee di comunicazione del Paese, e Musk si è mostrato disponibile a garantire questo supporto anche nel prossimo futuro.

Dopo la telefonata, Musk ha commentato su X (ex Twitter), “scaduto il tempo degli speculatori guerrafondai”. Dal suo canto Zelensky si è detto soddisfatto per la tempestività della chiamata, considerandola un segnale positivo da parte della nuova amministrazione americana.