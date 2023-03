Nashville, una donna spara in una scuola: sette morti

Nashville, donna spara in una scuola elementare: sette morti

Una sparatoria alla Covenant School di Nashville, in Tennessee ha provocato la morte di sette persone. A scatenare la furia omicida una donna 28enne che sarebbe tra le vittime: il bilancio è di tre bambini e tre adulti oltre all'aggressore. Si tratta della 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati del Gun Violence Archive.

"Ora sappiamo che ci sono tre studenti feriti a morte e tre adulti all'interno della scuola. Stiamo lavorando per identificare le vittime. Compreso l'assassino, un totale di sette persone sono state uccise a seguito dell'incidente di questa mattina al scuola", ha detto Don Aaron del dipartimento di polizia di Metro Nashville.

È stata una donna di 28 anni ha sparare e uccidere sei persone, tra cui tre bambini, in una scuola privata cristiana di Nashville. Lo ha reso noto la polizia su Twitter spiegando che l'omicida ''ora è stato identificato come una donna di Nashville di 28 anni".

La donna non è stata ancora identificata per nome. La polizia non ha condiviso un possibile movente della sparatoria o identificato un collegamento tra la donna e la scuola.

Jill Biden: "I nostri figli meritano di meglio"

"Abbiamo appena appreso di un'altra sparatoria nel Tennessee. Una sparatoria a scuola. E io sono davvero senza parole. I nostri figli meritano di meglio. E noi tutti stiamo con Nashville in preghiera". Lo ha detto la First Lady americana Jill Biden durante un evento a Washington a proposito della sparatoria nella scuola elementare di Nashville. Il presidente americano Joe Biden è stato informato della sparatoria. L'ha dichiarato l'addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aggiungendo che il presidente ha voluto esprimere il suo apprezzamento per i primi soccorritori.