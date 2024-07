Nato, Italia col cerino in mano: lo spagnolo Colomina inviato per il Sud

Nato, lo spagnolo Colomina nominato inviato per il Sud

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato la nomina di Javier Colomina come rappresentante speciale per il vicinato meridionale. "Colomina è vice assistente del segretario generale per gli Affari politici e la politica di sicurezza ed è stato rappresentante speciale del segretario generale della Natoper il Caucaso e l'Asia centrale", si legge in una nota dell'Alleanza Atlantica. "Il Medio Oriente, il Nord Africa e le regioni del Sahel sono importanti per la nostra Alleanza. Javier Colomina ha una vasta esperienza nei rapporti con i partner della Nato.

La sua nomina rafforzerà ulteriormente l'importante lavoro della Nato nel Sud", ha dichiarato Stoltenberg dopo la nomina. In qualità di Rappresentante speciale per il vicinato meridionale, Colomina fungerà da punto focale dell'alleanza per la regione. Sarà responsabile del coordinamento e della visibilità degli sforzi della Nato nel sud e rafforzerà 'impegno con i partner. Al vertice di Washington, gli alleati hanno concordato un piano d'azione che aumenterà l'impegno della Nato in Medio Oriente, Nord Africa e nelle regioni del Sahel. La nomina del Rappresentante speciale fa parte di questo piano, specifica ancora la nota dell'Alleanza Atlantica.

Nato, Madrid plaude alla nuova nomina

"Plaudiamo alla nomina dello spagnolo Javier Colomina come rappresentante speciale della Nato per il fianco Sud". E' il messaggio postato dal ministro degli esteri, José Manuel Albares, col quale Madrid commenta per la prima volta la scelta di Colomina come rappresentante speciale dell'Alleanza per i rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, che ha suscitato forti perplessità e una lettera di protesta del governo italiano al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "La Spagna ha guidato la presenza sul fianco sud nel Concetto Strategico, e il maggiore impegno e cooperazione dell'Alleanza nella regione", sottolinea il messaggio del ministro degli esteri, nel rivendicare l'incarico. Il messaggio ri-twitta un post dell'Alleanza atlantica che dà oggi ufficialità alla nomina di Javier Colomina, già vicesegretario aggiunto della Nato per gli affari politici.