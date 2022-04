Nato, Finlandia verso l'adesione: ora Putin è sempre più accerchiato

Nel Parlamento della Finlandia almeno 114 deputati sono già a favore dell'adesione del Paese alla Nato

La Finlandia è sempre più vicina all'ingresso nella Nato: secondo l'emittente radiotelevisiva "Yle" a partire dalle informazioni raccolte da altri media, dalla discussione parlamentare cominciata mercoledì scorso e da proprie rilevazioni, 114 deputati sarebbero già a favore dell'adesione. Quelli assolutamente contrari sono soltanto 11 mentre altri 75 restano in bilico.

Nel prossimo futuro, tuttavia, il sostegno all'adesione potrebbe crescere con l'inclusione, in particolare, di quei deputati del Partito di centro, dei Cristiano Democratici e soprattutto del Partito socialdemocratico che ancora non si sono espressi a favore. Le proiezioni di "Yle" sono supportate dalle dichiarazioni dei Verdi, che hanno gia' detto che sosterranno l'adesione. "Vediamo la necessita' di un forte contrappeso alla Russia", ha dichiarato la vicepresidente della Lega verde, Iiris Suomela. Anche il Partito di centro ha dichiarato alcune settimane fa che e' pronto ad assumere le decisioni necessarie per garantire la sicurezza della Finlandia.

