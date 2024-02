Navalny, passeggiata alle 6.30 del mattino a -40°. "C'erano lividi sul corpo"

Morte Navalny, il giallo dell'ora esatta. Il buco temporale e i sospetti

Sulla morte di Aleksej Navalny sono troppe le cose che non tornano rispetto alla ricostruzione ufficiale dei fatti fornita dalle autorità russe. Su tutte c'è il punto oscuro dell'ora del decesso, un nodo cruciale per stabilire le cause. Il decesso è stato annunciato dal Servizio penitenziario federale di Jamalo-Nenets il 16 febbraio alle 16.19 locali (le 14.19 a Mosca e le 12.19 in Italia): "Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo conoscenza quasi immediatamente". Ma l’oppositore - si legge su Repubblica - raccontava che l’ora d’aria gli veniva concessa molto prima. "Niente ti rinvigorisce come una passeggiata a Jamal alle 6.30 del mattino", scherzava. Secondo il certificato di morte, consegnato sabato alla madre Ljudmila, il decesso sarebbe avvenuto due ore prima dell’annuncio, alle 14.17 locali. Ma un detenuto nella stessa colonia penale ha parlato di "un’incomprensibile agitazione" nella notte di giovedì 15: appello serale "notevolmente accelerato", "sicurezza rafforzata", viavai di auto "fino a tarda notte".

Della morte di Navalny, ha raccontato, i detenuti sarebbero venuti a conoscenza l’indomani alle 10, "prima dell’annuncio ufficiale". A venerdì sera - prosegue Repubblica - l’autopsia non era ancora stata effettuata, stando alla fonte di Novaja Gazeta Europe. "Alcuni dicono che da Mosca sia arrivato l’ordine di attendere gli specialisti della capitale, altri che i medici si siano rifiutati di eseguire l’autopsia. È una questione politica e non è chiaro come andrà a finire. Se fai un’autopsia e poi arriva l’ordine di modificare il risultato, non puoi farla franca». Gli inviati di Mosca sono arrivati la sera del 17: rappresentanti degli uffici centrali del Comitato investigativo e del Servizio penitenziario federale. "Molti di noi hanno tirato un sospiro di sollievo", ha detto una fonte locale. "Ora l’intera storia del corpo di Navalny ricade sulle spalle degli investigatori". La testata indipendente russa Novaya Gazeta cita un paramedico dell’ospedale di Salekhard: "Sul corpo di Navalny sono stati trovati dei lividi".