Navalny, l'Ue attacca la Russia: "Putin responsabile ultimo della morte"

"La responsabilità ultima" per la morte di Alexei Navalny è di Vladimir Putin: lo scrive in una nota l'Unione europea nel giorno del primo anniversario della morte in carcere del dissidente russo. "Oggi è un anno dalla morte del leader dell'opposizione russa Alexai Navalny, per la quale il presidente Putin e le autorità russe portano la responsabilità ultima", si legge nel messaggio dei Ventisette, in cui si chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici russi e si afferma che "Navalny ha dato la sua vita per una Russia libera e democratica".

Navalny, la moglie Yulia: "Combattiamo per una Russia libera e pacifica"

Una Russia "libera e pacifica". A parlare è Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore del Cremlino morto un anno fa. "Sappiamo perché stiamo combattendo: una Russia del futuro che sia libera, pacifica e bella, quella che sognava Alexei è possibile - afferma in un video diffuso in occasione del primo anniversario dalla morte di Navalny - Bisogna fare di tutto affinché si realizzi il suo sogno". sostenitori di Navalny hanno deposto fiori sulla sua tomba dell'oppositore con la polizia che ha concesso l'ingresso al cimitero Borisov filmando tutto. C'erano anche diplomatici stranieri, compresi gli ambasciatori di Usa e Ue, Lynne Tracy e Roland Galharague, secondo notizie rilanciate dall'agenzia Dpa.