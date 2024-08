Nazismo, Furchner condannata: la ex segretaria della morte complice nell'eccidio di 10mila persone

Nazismo, condannata l'ex segretaria della morte Furchner a due anni

Irmgard Furchner, la ex segretaria nazista ormai 99enne, è stata condannata dalla Corte federale tedesca a due anni di reclusione. Confermato quindi il verdetto del precedente processo, l'accusa è pesantissima: "Favoreggiamento di omicidio di massa". Il tribunale aveva già condannato Furchner a una pena ridotta e sospesa di due anni di reclusione per complicità in omicidio in 10.505 casi e tentato omicidio in cinque casi. La decisione è ora definitiva. Furchner - riporta Avvenire - fu impiegata come dattilografa nell'ufficio del comandante del campo di concentramento di Stutthof, vicino a Danzica, tra il giugno 1943 e l'aprile 1945.

All'epoca aveva 18 o 19 anni. "Attraverso il suo lavoro, la giovane donna aveva assistito i responsabili del campo di concentramento nell'uccisione sistematica dei prigionieri" ha stabilito il tribunale, poiché "le attività di supporto potevano anche essere considerate legalmente come un favoreggiamento dell'omicidio". La sentenza contro Irmgard Furchner potrebbe essere l'ultima condanna di un tribunale tedesco nei confronti di una persona per reati compiuti durante il regime nazista.