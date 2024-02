'Ndrangheta, la base è in Costa Azzurra. Boss, controllo dei ristoranti e coca

'Ndrangheta, il caso francese. La Costa Azzurra e le infiltrazioni mafiose

La criminalità organizzata italiana domina in Francia, in particolare si tratta della 'ndrangheta che ha spostato la sua "sede" operativa tra Nizza, Cannes e Mentone, vale a dire in Costa Azzurra. La mappa del nuovo business - si legge su La Stampa - è tutta contenuta nell’ultima relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia. E mette in fila mafie, città e famiglie come in un risiko di potere e lusso. Sessantaquattro chilometri di litorale che da almeno tre decenni sono stati ospitali e distratti verso i soldi della criminalità organizzata italiana sapientemente esportata nell’indifferenza generale transalpina. Lo storico delle mafie Antonio Nicaso, docente universitario di crimine organizzato in Canada, chiude il cerchio: "Il triangolo Nizza-Mentone-Cannes - dice a La Stampa - è da decenni un territorio che rientra nella logica dei paradisi normativi".

"Le mafie, ‘ndrangheta soprattutto, - prosegue Nicaso a La Stampa - sono attente ai vulnus, ai luoghi dove le leggi sono meno afflittive, dove si incontra minor resistenza". Ecco la chiave della scelta. "Per anni dalla Francia gli arrestati per 416 bis (associazione di stampo mafioso) non sono stati estradati in Italia perché non c’è stata e c’è, a mio avviso, la volontà politica di affrontare il tema che viene declinato nella sua dimensione ontologica dei riti e dei miti, quando i clan calabresi vivono di relazioni che creano sul posto". Tra ristoranti sequestrati, affari e laboratori per raffinare la cocaina, la 'ndrangheta ha scelto ormai da decenni la Costa Azzurra per portare avanti i suoi business. Ci si aggrappa un po' a tutto per espandersi, tra nuovi boss, broker della droga e anche massoni, nella quasi totale indifferenza dei francesi la 'ndrangheta si è orami costruita il suo nuovo impero e contrastarla diventa sempre più complicato.