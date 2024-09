New York, il sindaco Adams incriminato per corruzione: federali in casa all'alba. Dem nel caos

Il sindaco di New York Eric Adams

New York, il sindaco della grande mela Eric Adams incriminato per corruzione. Perquisita la sua abitazione dai federali

Gli agenti federali hanno perquisito questa mattina la residenza del sindaco di New York, Eric Adams, ore prima dell'attesa formalizzazione delle accuse di corruzione contro di lui. Secondo quanto riporta il New York Times, alle sei del mattino ora locale una decina di agenti in borghese sono arrivati a Gracie Manson, la residenza ufficiale del sindaco nell'Upper East Side.

Il legale di Adams, Alex Spiro, ha criticato la mossa come un "tentativo di fare spettacolo: hanno inviato una decina di agenti per prendere un telefono che noi avremmo consegnato con gioia". L'avvocato ha detto ancora che il sindaco "non è stato arrestato e aspetta con ansia di presentarsi di fronte al giudice".

"Sono innocente e combatterò con tutta la mia forza e il mio spirito", ha detto Adams dopo aver appreso la notizia della sua incriminazione. L'incriminazione è risultato di un'indagine avviata nel 2021 per stabilire se la campagna del democratico afroamericano, ed ex poliziotto, abbia complottato con il governo turco per ottenere finanziamenti stranieri illegali.