Choc in mare: Nicholas Cudini muore in un incidente di moto d'acqua

Nicholas Cudini, morto in seguito a un incidente su una moto d'acqua lo studente di 26 anni di Pocenia. Lo schianto nell'isola di Cholon in Colombia

La Marina colombiana ha recuperato in mare il corpo dello studente friulano Nicholas Cudini, 26 anni, di Pocenia, che risultava disperso dopo un incidente in mare avvenuto lunedì (quando in Italia erano le 23) vicino all’isola di Cholón, a 47 chilometri a sud di Cartagena de Indias, sul Mar dei Caraibi, dove si trovava in vacanza.

Secondo quanto ricostruito dalla Marina Militare colombiana, Cudini stava guidando una moto d’acqua insieme a un altro italiano quando si è scontrato con un’imbarcazione in transito. La persona che accompagnava Cudini ha notato che il compagno non riemergeva dall’acqua e ha immediatamente chiesto aiuto ai marinai presenti sul posto, che hanno allertato le autorità.

Il capitano di fregata Juan Felipe Portilla – riportano i siti colombiani -, comandante della stazione della guardia costiera di Cartagena, ha affermato che, a seguito dell’incidente, entrambe le persone sono cadute in acqua, ma solo una è riuscita a riemergere. Le ricerche sono state avviate subito dopo l’allarme, che è stato dato lunedì alle 17 ora locale (le 23 Italia) all’unità di reazione Rapida della Guardia Costiera.

Nicholas Cudini aveva avuto un passato da calciatore in Friuli,dove ha vissuto con la famiglia, nel Cjarlins Muzane. Poi la decisione di andare negli Stati Uniti, in una università che avesse anche la squadra di calcio. E l’aveva trovata nell’università di Santa Clara (in inglese Santa Clara University), un ateneo privato gesuita con sede a Santa Clara, nella Silicon Valley, in California.

Il sindaco di Pocenia, Debora Furlan, ha parlato di “una grande tragedia per tutta la nostra comunità”.