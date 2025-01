Nigeria: esplode autocisterna, almeno 70 morti

E' di almeno 70 morti il bilancio dell'esplosione di una autocisterna in Nigeria. Lo rende noto l'Agenzia per la sicurezza stradale nazionale. ''Il numero dei morti è salito a 70'', ha dichiarato al telefono con l'Afp Kumar Tsukwam, direttore del Corpo federale per la sicurezza stradale per lo Stato della Nigeria.

Stando al giornale locale The Daily Sun, testimoni oculari hanno raccontato che l'autocisterna carica di benzina si è bloccata all'improvviso in un punto pericoloso della strada all'altezza dell'incrocio e, nel tentativo dell'autista di fare manovra, si è ribaltata, riversando il suo contenuto sulla strada. Molti giovani della zona si sono messi a raccogliere il carburante caduto, ma a quel punto l'autocisterna è esplosa all'improvviso.