Nike, contratto milionario ad un 12enne. I suoi scarabocchi sono opere d'arte

Nike, "the doodle boy": un bimbo di 12 anni svilupperà il marchio

Nike ha scelto il suo manager per sviluppare il marchio. La notizia è che la multinazionale di articoli sportivi si è affidata ad un 12enne. Il gallese Joe Whale - si legge sul Messaggero - si è già fatto un nome, anzi un soprannome, nel mondo dell'illustrazione. The Doodle Boy il ragazzo che scarabocchia può contare su 120mila fedelissimi seguaci su Instagram, quasi 50mila su YouTube, un'applicazione per smartphone e un sito web sul quale vende stampe dei suoi disegni da appendere al muro e una linea di vestiti decorata con le sue creazioni.

The Doodle boy - prosegue il Messaggero - diventerà co-creator, ovvero co-autore di contenuti multimediali per promuovere il marchio e incoraggiare i più piccoli a essere più creativi. Per Joe è un sogno che si avvera: l'accordo con "Nike è una cosa davvero grande, uno dei miei sogni. E ci saranno ancora molte novità in arrivo delle quali sono molto entusiasta. Continuo a ripetermi: fai quello che ami, scarabocchia. Mi fa sentire davvero bene. Sono orgoglioso di me stesso. Non penso troppo a quello che faccio ma lascio la mia mente libera. Non faccio piani, disegno quello che sto sentendo in quel momento». Joe disegna da quando aveva tre anni e ha sempre amato rappresentare mostri e alieni.

LEGGI ANCHE

Casellati Presidente: mancano solo 15-20 voti. Scrutinio al cardiopalma

Fi, Berlusconi soffrirebbe di un'infezione. In ospedale non solo per controlli

Morte Liliana, "per tutti sono stato io ma la verità è vicina". Sfogo Visintin