Nord Stream, media Gb: "Bombe piazzate con i robot per la manutenzione"

Bombe su Nord Stream piazzate da robot di manutenzione

Gli oleodotti Nord Stream 1 e 2, nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, sarebbero stati colpiti in quattro punti da esplosioni con 500 chili di tritolo, l'equivalente della potenza esplosiva di una bomba di aereo. Lo rivelano fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca Spiegel

Gli investigatori tedeschi hanno effettuato letture sismiche per calcolare la potenza delle esplosioni e a loro parere subacquei o robot telecomandati potrebbero essere in grado di visitare i siti delle perdite gia' nelle prossime ore.

Nord Stream: Gazprom, fuoriusciti 800 mln metri cubi di gas

Dalle tubature dei gasdotti Nord Stream colpite dalle recenti esplosioni sono fuoriusciti 800 milioni di metri cubi di gas naturale. Lo afferma Gazprom secondo quanto riferito dalla Tass che ha citato l'intervento del portavoce del colosso russo del gas, Sergei Kupriyanov: in collegamento video durante una sessione all'assemblea delle Nazioni Unite ha detto che il volume di gas fuoriuscito era equivalente a tre mesi di fornitura per la Danimarca.

Nord Stream, Gazprom: riparazione difficile. Non abbiamo tempistica

Il colosso energetico russo Gazprom afferma di aver iniziato a valutare le soluzioni per rendere nuovamente operativi i gasdotti danneggiati Nord Stream 1 e 2, che hanno registrato nei giorni scorsi diverse falle, considerate come il risultato di atti di sabotaggio. Tuttavia, il compito "sarà scoraggiante dal punto di vista tecnico", ha detto il portavoce Sergei Kupriyanov al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York tramite collegamento video. Il portavoce ha spiegato che non c'è una tempistica per le riparazioni dal momento che non si sono mai verificate simili perdite prima. Kupriyanov ha definito la situazione "assolutamente senza precedenti".