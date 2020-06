Nucleare: il 22 giugno riparte il dialogo Usa-Russia, la Cina dice no

Entro due settimane ripartirà il dialogo tra Usa e Russia sul controllo delle armi nucleari. Gli Stati Uniti chiedono però che il tavolo sia esteso alla Cina. il viceministro degli Esteri russo, Sergei Riabkov, ha confermato che il 22 giugno incontrerà a Vienna la delegazione statunitense guidata dal negoziatore Marshall Billingslea. Durante la Presidenza Trump, gli Usa hanno ritirato la loro adesione agli accordi Inf sui missili a medio raggio, Open Skies sulla limitazione degli armamenti e a quello sul nucleare iraniano. Per Billingslea la Cina, come la Russia, è impegnata "nella corsa agli armamenti". Pechino ha finora risposto di non avere "alcuna intenzione di partecipare a questi presunti negoziati".