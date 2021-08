Nuova Zelanda in lockdown con un solo caso di Covid, decisione shock di Ardern

Sorprendente decisione della Premier Jacinda Ardern: la Nuova Zelanda è in lockdown totale dalle 12.00 di martedì 17 agosto, per via di un solo caso di Covid-19 registrato nel Paese

Un uomo di 58 anni, non vaccinato, è l’unico caso di Coronavirus al momento noto in Nuova Zelanda, un Paese con poco più di 4 milioni e 900.000 abitanti. La Premier Jacinda Ardern lo ha ritenuto una ragione sufficiente per decretare un lockdown totale della durata di tre giorni, a un anno di distanza dall’ultima misura di sicurezza similare resa necessaria dalla pandemia.

Il paziente neozelandese vive ad Auckland, ma ha girato in altre parti della nazione e, secondo quanto rivelato dalle autorità sanitarie nazionali, molto probabilmente è stato contagiato dalla Variante Delta.

Il lockdown appena decretato prevede il divieto di uscire di casa e la chiusura di tutte le attività commerciali, con la sola eccezione di quelle fondamentali, come supermercati e farmacie.

Jacinda Ardern ha spiegato così la sua decisione: “Siamo uno degli ultimi Paesi a registrare la Variante Delta nella nostra comunità. Possiamo quindi imparare dall’esperienza delle altre nazioni, sapendo in anticipo quali misure funzionano e quali no. La Variante Delta ha cambiato tutto e questo significa che dobbiamo andare subito alle maniere forti per ostacolarne la diffusione. Abbiamo già visto in altri Paesi cosa succede se non si riesce a controllarla. Abbiamo una sola chance”.

Al momento, meno del 20% della popolazione neozelandese è stata vaccinata con due dosi. L’allarme è elevato anche nella vicina Austrialia, dove più della metà del territorio è in lockdown. La città più popolosa, Sydney, è completamente ferma dallo scorso giugno.