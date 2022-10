Omicidio figlia Dugin, il governo Zelensky dietro all'agguato

La guerra in Ucraina continua senza sosta e rischia di diventare ancora più cruenta dopo la rivelazione fatta dall'intelligence degli Stati Uniti sull'omicidio della figlia di Dugin. Gli Usa ritengono che ci siano parti del governo ucraino dietro l'attentato di agosto alla figlia del filosofo nazionalista russo, Aleksandr Dugin, Daria Dugina, nei pressi di Mosca. Lo riporta il New York Times, citando fonti informate secondo le quali gli Stati Uniti "non hanno preso parte all'attentato, né fornendo informazioni né altre forme di assistenza".

Funzionari americani hanno anche affermato che gli Usa non erano a conoscenza dell'operazione in anticipo e si sarebbero opposti all'omicidio se fossero stati consultati. In seguito, i funzionari americani hanno ammonito gli ucraini per quanto accaduto. Le conclusioni dell'intelligence Usa sul fatto che le autorità di Kiev abbiano autorizzato l'omicidio Dugina sono state comunicate la scorsa settimana all'amministrazione Biden. Kiev ha sempre negato ogni responsabilità.