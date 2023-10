Parigi, allerta bomba: evacuata di nuovo Versailles

Il Palazzo di Versailles in Francia è stato nuovamente evacuato nel primo pomeriggio di oggi, dopo un allarme bomba, e rimarrà chiuso tutto il giorno, ha appreso l'AFP. "Per motivi di sicurezza, il Palazzo di Versailles evacuerà i visitatori e chiuderà le sue porte oggi", ha annunciato l'istituzione sul suo account X (ex Twitter). Il castello era già stato evacuato sabato pomeriggio dopo che la minaccia di una bomba è arrivata attraverso un messaggio anonimo sul sito moncommissariat.fr, mentre la Francia vive nel timore di attentati.

Dopo l’attacco di ieri sera a Bruxelles l’allerta terrorismo è salita in tutta Europa.