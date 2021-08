Parigi, limite velocità di velocità in città fissato a 30 Km/h: è polemica

Parigi, limite di velocità a 30 Km/h nella maggior parte delle strade cittadine. Il provvedimento non coinvolge solo alcune zone come gli Champs-Elysées

L'ultima decisione della municipalità di Parigi ha scatenato un vero e proprio putiferio tra gli automobilisti. Il Comune infatti, seguendo gli esempi di altre città francesi come Grenoble, Lille e Montpellier, da questa mattina ha abbassatto il limite di velocità nella maggior parte delle strade dai consueti 50 chilometri orari a 30 Km/h. Il provvedimento approvato in accordo con la prefettura, come ha spiegato l'assessore ecologista ai Trasporti, David Belliard, ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'inquinamento acustico e dell'aria.

Fino ad oggi il limite di velocità a 30 Km/h è imposto al 60% delle strade di Parigi ma ora è stato ampliato a tutte le vie cittadine ad eccezione di alcune zone come il boulevard des Maréchaux, il Lungosenna e i quartieri di Boulogne e Vincennes. Anche le grandi artiere sono esenti dal provvedimento come gli Champs-Elysées, avenue Foch, la rue Royale e la circonvallazione attorno alla capitale francese, dove il limite è di 70 Km/h.