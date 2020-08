Parigi: mascherine obbligatorie all'aperto. Putin annuncia secondo vaccino

Francia: pugno duro su Covid per evitare richiusura

Il governo francese accelera nella risposta al forte rimbalzo di casi di Covid-19 con nuovi obblighi, restrizioni territoriali e piu' mezzi sanitari a disposizione con l'obiettivo dichiarato di "evitare un nuovo lockdown totale". In conferenza stampa congiunta il primo ministro Jean Castex e il ministro della Sanita' Olivier Ve'ran hanno analizzato gli ultimi dati della pandemia - con 5.429 nuovi casi, ieri e' stato toccato un record da maggio - e annunciato una serie di provvedimenti ad effetto immediato, in vista della riapertura delle scuole e della ripresa di diversi settori di attivita' a settembre. "Ovunque in Europa c'e' una ripresa dell'epidemia. Sta succedendo qualcosa" ha detto Castex a France Inter, prima della conferenza stampa con Ve'ran, sottolineando la necessita' di nuove raccomandazioni da far attuare ai francesi. A riprova che in Francia il virus sta avanzando, il governo ha deciso di classificare altri 19 dipartimenti in zona rossa - di circolazione attiva del coronavirus - oltre a Parigi-Ile de France e Bouches du Rhone. Castex ha riferito che "la positivita' aumenta in ogni fascia di eta'", precisando che tra i 20-30 anni almeno il 6% risulta positivo, ma sono per lo piu' asintomatici, "cio' spiega l'impatto al momento ridotto sul nostro sistema ospedaliero".

Nella rinnovata battaglia contro il Covid-19, il premier francese ha insistito sull'uso rafforzato della mascherina: diventera' obbligatoria in tutta Parigi, oltre alle decine di citta' in cui le autorita' locali ne hanno gia' decretato l'obbligo anche per strada. Il protocollo sanitario nelle scuole stabilisce che la mascherina dovra' essere indossata sempre da tutti gli adulti e dagli studenti dagli 11 anni in su, anche a ricreazione, mentre a mensa andra' osservato il distanziamento. Sara' obbligatoria, ovviamente, anche in tutte le universita' del Paese e sul luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che privato. Proprio perche' si tratta di un dispositivo sanitario cruciale, e in un contesto di crisi economica, il governo ha dato il via alla distribuzione gratuita di 50 milioni di mascherine a 3 milioni di famiglie precarie e povere. "L'operazione sara' rinnovata ad ottobre e durera' tutto il tempo necessario" ha aggiunto Castex. Nel suo intervento, il capo del governo ha poi insistito sull'importanza di un approccio territoriale per monitorare e contrastare l'avanzata del virus, "con risposte ad hoc delle prefetture, alle quali abbiamo chiesto di preparare piani d'azione per adattare il loro territorio e le loro istituzioni a una nuova recrudescenza di casi", mentre allo Stato centrale tocchera' controllare il rispetto delle norme vigenti.

Ad oggi, ogni giorno gli agenti di polizia verbalizzano in media 700 persone per mancato rispetto dell'obbligo di mascherina. Il ministro Ve'ran ha poi riferito che "a breve termine si arrivera' ad avere 1 milione di test a settimana", contro gli attuali 800 mila. "L'obiettivo e' quello di renderli disponibili a chiunque ne abbia necessita' e voglia eseguirlo, diminuendo i tempi di attesa" ha detto il titolare della Sanita'. Ve'ran ha, inoltre, rassicurato i cittadini sul numero di posti letto a disposizione nei servizi di rianimazioni, fino a 12 mila, il doppio rispetto alla prima ondata di coronavirus. Fonte di rinnovata preoccupazione sono i centri di ospitalita' e cura per anziani, gli Ehpad, che saranno confinati "ma solo in caso di necessita'". Nel mese di agosto almeno 14 persone sono decedute in un Ehpad di Meurthe et Moselle, nel Grande Est, facendo temere un rimbalzo dei casi tra i piu' vulnerabili. Domani, a rispondere ai giornalisti in conferenza stampa, che, pero', non sara' registrata ne' filmata - sara' il presidente Emmanuel Macron. Per la prima volta dall'inizio della pandemia il capo dello Stato incontrera' personalmente i giornalisti per una sessione di domande-risposte, inaugurando un autunno e la seconda meta' di mandato che si preannunciano particolarmente complessi, tra crisi sanitaria ed economica. Il 3 settembre Macron e il suo esecutivo presenteranno nel dettaglio il vasto piano di rilancio economico post-Covid da 100 mld di euro. Il premier Castex ha anticipato che "aiutera' tutta la nostra economia a trasformarsi per arrivare ad una sovranita' maggiore, ad una transizione ecologica e ad una modernizzazione delle nostre reti ed infrastrutture".

Putin: a settembre secondo vaccino per coronavirus

La Russia lancera' un altro vaccino contro il coronavirus a settembre. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Il vaccino sara' pronto a settembre, il celebre Istituto Vector di Novosibirsk ci sta lavorando", ha detto Putin in un'intervista al canale televisivo Rossiya-1. I due vaccini "competeranno l'uno con l'altro" e avranno "la stessa efficacia", ha detto Putin, come riportato dalla Tass.