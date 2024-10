Libano, Perego di Cremnago: "Più che mai indispensabile una revisione strategica della missione UNIFIL"

"Il valore della missione è riconosciuto da tutti. Abbandonarla equivarrebbe a compromettere il principio di difesa del diritto internazionale"



"Il coinvolgimento di UNIFIL nelle recenti operazioni condotte dell’esercito israeliano rappresenta una chiara violazione del diritto internazionale, per la quale il governo italiano ha espresso una ferma condanna", afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. Che aggiunge: "È solo grazie alla missione UNIFIL che finora è stato possibile evitare uno scontro diretto tra le forze israeliane e Hezbollah".



"Proprio a fronte dell'importanza di questa missione è più che mai indispensabile una revisione strategica della stessa in seno alle Nazioni Unite, per rafforzarne l’efficacia e assicurare il pieno rispetto del mandato della risoluzione 1701, con la creazione di una zona di sicurezza tra il fiume Litani e la Blue Line, presidiata esclusivamente dalle forze armate regolari libanesi e da UNIFIL. Il valore della missione è riconosciuto da tutti. Abbandonarla equivarrebbe a compromettere il principio di difesa del diritto internazionale e il ruolo degli organismi multilaterali", conclude Perego di Cremnago.