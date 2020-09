Esteri

Sabato, 12 settembre 2020 - 14:16:00 Perù, via al procedimento di impeachment per il presidente Vizcarra Motivio:"incapacità morale" per le accuse che lo ritengono responsabile di aver tentato di ostacolare un'inchiesta sulla corruzione di alcuni funzionari

Il Congresso del Peru' ha votato per aprire una procedura di impeachment nei confronti del presidente, Martin Vizcarra, per "incapacita' morale", in seguito alle accuse che lo ritengono responsabile di aver tentato di ostacolare un'inchiesta sulla corruzione di alcuni funzionari governativi. La mozione e' passata con 65 voti a favore e 36 contrari. La prossima settimana i parlamentari dibatteranno se Vizcarra, 57 anni, debba essere rimosso o meno. Il presidente ha respinto ogni accusa e denunciato che il Congresso di "complotto contro la democrazia" volto a un colpo di Stato. L'opposizione avra' bisogno di 87 voti per ottenere l'impeachment; sei dei nove partiti presenti al Congresso - che contano 95 dei 130 seggi - hanno appoggiato la mozione. In caso di impeachment, lo speaker del Congresso Manuel Merino diventerebbe presidente ad interim fino al termine del mandato presidenziale, a luglio 2021.