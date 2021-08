Pete Buttigieg: "Io e mio marito Chasten genitori grazie all'adozione"

Pete Buttiegeg, Segretario dei Trasporti USA, annuncia sui social che lui e il marito Chasten diventeranno genitori grazie all'adozione gay



Primo Dem dichiaratamente gay a correre per la Casa Bianca, nonché Segretario dei Trasporti per l'amministrazione-Biden, il 39enne Pete Buttigieg sta per adottare un bambino insieme al compagno Chasten, sposato nel 2018.



“Da un po’ di tempo io e Chasten volevamo far crescere la nostra famiglia”, ha scritto sui social il politico americano.

“Siamo felicissimi di condividere la notizia che stiamo diventando genitori! Il processo non è ancora terminato e siamo grati per l’amore, il supporto e il rispetto per la nostra privacy che ci è stato offerto. Non vediamo l’ora di condividere tutto al più presto”.

Pete e Chasten si sono conosciuti su Hinge, dating app a pagamento per chi cerca relazioni durature. “Ho visto questa luce, qualcosa nei suoi occhi”, disse Buttigieg alla CNN nel 2019, aggiungendo già allora che il suo sogno sarebbe stato quello di formare una famiglia con lui.