Pnrr, Dombrovskis: "L'Italia faccia presto, perchè non ci sarà una proroga"

Pnrr, l'Ue mette in guardia. Valdis Dombrovskis: "Nessuna proroga sulle scadenze"

"L’Italia ha già ricevuto due pagamenti e stiamo verificando la richiesta della terza tranche. È importante che l’attuazione continui e che non ci siano ritardi". Ad affermarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, parlando dello stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in Italia.

"È importante impegnarsi e assicurarsi che i Pnrr siano attuati correttamente - prosegue Dombrovskis - perché c'è la scadenza della fine del 2026. E direi che è molto improbabile che questa scadenza venga prorogata, perché richiederà una decisione unanime degli Stati membri che coinvolgerà nella maggior parte dei casi, in quasi tutti i casi, una procedura parlamentare. Quindi è qualcosa che sarebbe molto difficile. Pertanto, il nostro messaggio agli Stati membri è di concentrarsi sull'attuazione dei piani e non su una sorta di estensione delle scadenze".