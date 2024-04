Presidenziali Usa, Biden inarrestabile. Avanti di 4 punti su Trump. Sondaggio

Presidenziali Usa, Biden in vantaggio di 4 punti su Trump. Il sondaggio

Mancano solo sette mesi alle elezioni presidenziali americane. Joe Biden ha ampliato il suo vantaggio su Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos.

Come riporta l'Ansa, il presidente ha il 41%, contro il 37% del tycoon. Un vantaggio di 4 punti, mentre nel precedente sondaggio di marzo era solo di uno. La rilevazione è stata condotta su un campione di 833 elettori registrati e ha un margine di errore di 4 punti percentuali.

Per quanto il vantaggio di Biden su scala nazionale sia consolidato, saranno una manciata di Stati in bilico a decidere il risultato delle elezioni. Ed è proprio su questi ultimi che sta puntando la campagna elettorale di Trump: Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina.

Molti elettori però rimangono indecisi prima dalle elezioni: circa il 22% ha affermato di non aver scelto un candidato, di propendere per altre opzioni o di non votare affatto.