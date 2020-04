Presidenziali Usa, Obama sostiene Biden: "In un momento buio saprà guidarci"

"Ha l'esperienza e il carattere necessari a guidarci in uno dei momenti più bui", ha dischiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in un video di circa 12 minuti, dando il proprio endorsement al suo ex vice Joe Biden in vista delle elezioni di novembre per la Casa Bianca. E ha aggiunto: "E' il momento di lottare per ciò in cui crediamo". Dopo la capitolazione dell'ultimo rivale di Biden, Bernie Sanders, Obama fa sentire la propria voce, e lo fa a sostegni dell'amico acclamato frontrunner democratico.

"Scegliere Joe come numero due fu una delle decisioni migliori che io abbia mai preso. Ha tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente, in un momento difficile come questo" annuncia Barack Obama nel video che ha postato su YouTube, di quasi 12 minuti. Rivolgendosi poi ai tanti in quarantena per via del coronavirus, prosegue: "Viviamo tempi eccezionali, una situazione mai affrontata prima. Qualunque sia la vostra sofferenza sappiatelo: io e Michelle preghiamo per voi". "In tempi di crisi ho imparato che lo spirito di prenderci cura gli uni degli altri non può essere relegato alle nostre case, deve essere riflesso nel nostro governo. Servono conoscenza ed esperienza, onestà e umiltà, empatia e grazia. È un qualcosa che deve venire dalla Casa Bianca" sottolinea. E continua: "Questo è il momento per lottare in ciò che crediamo. Lo dico a chi crede nella costruzione di un'America migliore, più generosa, più giusta, più democratica. E a tutti coloro che credono in un governo che si occupa dei tanti e non solo dei pochi, amano questo Paese e vogliono fare la loro parte, assicurandosi il rispetto dei più alti ideali".

"Joe non ha mai dimenticato i valori che i suoi genitori gli hanno trasmesso. Era al mio fianco quando abbiamo ricostruito il Paese dopo la grande recessione, salvando l'industria automobilistica americana. Si è sempre battuto per rimettere la gente in piedi, per fargli ottenere un lavoro. Mi aiutò a fermare Ebola. Mi aiutò a ristabilire il ruolo e la leadership dell'America. Perché Biden è uno che ottiene le cose. È uno che sa come portarle a compimento".